Куба вместо Монако: Россиянам объяснили, как сэкономить в поездках за границу на фоне ослабления рубля

Путешествия за границу в условиях колебаний курса сопряжены с рядом рисков, которые необходимо учитывать, чтобы избежать переплат. На хитрости в это время нередко идут и турагентства, требующие доплату за уже купленную путёвку. Впрочем, законными такие действия не являются, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

По словам эксперта, путешественники могут столкнуться с просьбой внести дополнительные денежные средства за тур лишь в том случае, если он не был оплачен полностью. В иной же ситуации агентствам можно смело отказывать.

"В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса", — рассказал Мурадян RT.

Однако рост курса валют не всегда должен ассоциироваться у путешественников с переплатами, добавил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Например, можно снизить продолжительность поездки, выбрать более выгодное направление или сэкономить на питании и категории отеля, пояснил он газете "Петербургский дневник".

"Те, кто раньше отдыхал 14 дней, теперь ездят на 10. Те, кто на 10 дней, теперь — на семь. Кроме того, растёт интерес к новым, сравнительно с Сан-Тропе, Монако и Ниццей, недорогим направлениям — к Кубе, Шри-Ланке и прочим", — перечислил Мкртчян.