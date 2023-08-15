Экономист подсчитала, какой майонез дешевле — покупной или домашний

Для создания такого соуса по классическому рецепту придётся приобрести растительное масло, куриные яйца категории С1 и другие ингредиенты. В конечном итоге стоимость литра самодельного майонеза составит около 150 рублей. Примерно столько же стоит и покупной продукт.

"Однако замена любого из ингредиентов на более дорогостоящий, например растительного масла на оливковое, не менее чем в два раза увеличит себестоимость домашнего майонеза. Но в целом цена на домашний соус и тот, что приобретён в магазине, примерно одинаковая", — рассказала Проданова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".