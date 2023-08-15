Экономист подсчитала, какой майонез дешевле — покупной или домашний
Экономист Проданова: Замена покупного майонеза домашним не поможет сэкономить
Попытка сэкономить на покупке майонеза путём самостоятельного приготовления соуса из натуральных продуктов не принесёт желаемого результата. Таким заключением на фоне слухов о скором подорожании продукта поделилась экономист Наталья Проданова.
Для создания такого соуса по классическому рецепту придётся приобрести растительное масло, куриные яйца категории С1 и другие ингредиенты. В конечном итоге стоимость литра самодельного майонеза составит около 150 рублей. Примерно столько же стоит и покупной продукт.
"Однако замена любого из ингредиентов на более дорогостоящий, например растительного масла на оливковое, не менее чем в два раза увеличит себестоимость домашнего майонеза. Но в целом цена на домашний соус и тот, что приобретён в магазине, примерно одинаковая", — рассказала Проданова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф сообщал, что российские производители майонеза могут поднять цену на свою продукцию якобы из-за удорожания ингредиентов. Комментируя ситуацию, Минсельхоз РФ напомнил о существенном снижении стоимости растительного масла в этом году.
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