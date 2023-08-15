Психолог объяснила, чем чреваты тайные проверки телефона своей половинки

Многим людям сложно удержаться от соблазна заглянуть в телефон своего партнёра и убедиться, что там не хранятся никакие секреты, о которых стоило бы знать домашнему детективу. О том, стоит ли так поступать, рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"На вопрос, можно или нельзя смотреть в телефон партнёра, нет однозначного ответа. Потому что есть огромное количество пар, для которых абсолютно нормально отвечать на звонки, которые приходят на телефон супруга или супруги, знать пароли от почты и социальных сетей и т. д.", — объяснила психолог в беседе с aif.ru.

Такие партнёры доверяют друг другу как минимум в использовании личных смартфонов и не видят в этом ничего предосудительного, говорит эксперт. И это положительная практика, если она происходит с обоюдного согласия.

Бывает и иначе: в других парах личные границы очерчены значительно строже и использование чужого телефона будет считаться вторжением в личное пространство, объясняет Романив. Так что если один из партнёров в отношениях с такими правилами решит залезть к другому в смартфон, то сделает это с максимальной конспирацией, ведь если всё вскроется, то скандала не избежать.

Участники пары могут придерживаться и противоположных взглядов на личные границы и, в частности, допустимость заглядывать в чужой телефон без ведома владельца, уточнила собеседница aif.ru. Это, конечно же, благодатная почва для конфликтов и проблем с доверием.

Лучшая ситуация, по мнению психолога, это та ситуация, в которой партнёры в самом начале отношений обсудили момент личных границ, тайности личных переписок и пришли к консенсусу. Как бы то ни было, смотреть в чужой девайс, даже собственного ребёнка, стоит, только получив его согласие, иначе это будет проявлением неуважения. А ещё следует помнить, что, увидев в чужом мобильнике то, что от него действительно пытались скрыть, человек может испытать максимально негативные ощущения и оказаться перед необходимостью делать сложный выбор в отношениях со второй половинкой.

В большинстве случаев желание проверить телефон партнёра говорит о недоверии к самому себе, а отсюда и желание заглянуть в чужие переписки. Проверка чужого телефона исподтишка уверенности не придаст, подытожила Романив.