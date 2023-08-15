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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 19:55
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В Киеве украинцам дали неутешительный прогноз по поводу конфликта

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что конфликт продлится несколько лет

Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что военный конфликт в стране не закончится ни в этом году, ни следующей весной. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Путь... будет долгим и трудным", — заявила чиновница, призывая граждан настроиться на продолжительную и тяжёлую борьбу.

В НАТО допустили, что Украина может вступить в альянс в обмен на территории
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А ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Правда, при этом он согласился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, что рано или поздно Москве и Киеву придётся договориться.

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Telegram / Iрина Верещук

Лариса Сафронова
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