В Киеве украинцам дали неутешительный прогноз по поводу конфликта

Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что военный конфликт в стране не закончится ни в этом году, ни следующей весной. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Путь... будет долгим и трудным", — заявила чиновница, призывая граждан настроиться на продолжительную и тяжёлую борьбу.