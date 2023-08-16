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15 августа, 22:52

Сбежавший в КНДР американский солдат выразил готовность искать убежище в стране

Американский солдат Трэвис Кинг, перешедший в конце июля на территорию КНДР, намерен искать убежища в Северной Корее, так как питает "неприязненные чувства" к армии США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Пхеньян, в свою очередь, подтвердил задержание рядового.

"Американский солдат Трэвис Кинг выражает готовность искать убежища в Северной Корее", информирует агентство.

Пхеньян ответил Командованию ООН на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США

Пхеньян ответил Командованию ООН на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США

Ранее сообщалось, что военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Позже появилась информация, что перед побегом его дисциплинарно наказали.

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Twitter / BNO News

Юлия Коновалова
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