Сбежавший в КНДР американский солдат выразил готовность искать убежище в стране
Американский солдат Трэвис Кинг, перешедший в конце июля на территорию КНДР, намерен искать убежища в Северной Корее, так как питает "неприязненные чувства" к армии США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Пхеньян, в свою очередь, подтвердил задержание рядового.
"Американский солдат Трэвис Кинг выражает готовность искать убежища в Северной Корее", — информирует агентство.
Ранее сообщалось, что военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Позже появилась информация, что перед побегом его дисциплинарно наказали.
Обложка ©
Twitter / BNO News