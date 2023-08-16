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16 августа, 11:08

Медведев раскрыл лукавство Запада, который не хочет мира, а хочет раскручивать военный маховик

Медведев: Запад стремится заработать на украинском конфликте

Запад не заинтересован в мире, так как стремится заработать как можно больше денег на украинском конфликте. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, — это всё лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик, для того чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов",  сказал он.

Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

А ранее Медведев заявил, что для Украины конфликт превратится в перманентный. Неутешительный прогноз он дал после туманных заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга об открытых дверях в альянс для Незалежной, но только после прекращения боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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