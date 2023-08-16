Инцидент на концерте группы The Killers в Грузии назвали тупой варварской ненавистью к России

Инцидент с группой The Killers в Грузии, которую освистали из-за российского барабанщика, очень показателен: он демонстрирует главную ценность не только Грузии и Украины, но и Прибалтики, Польши, Чехии — ненависть к России. Другие главные ценности для них — "бабло и полный желудок". Об этом в колонке для телеканала "360" пишет автор Telegram-канала "Голос Мордора".

В Грузии освистали The Killers из-за участия российского барабанщика. Видео © T.me / SHOT

"И вот из-за таких эпизодов до промытых пропагандой не пуганых западных мозгов начинает доходить простая мысль, что все эти новые адепты "общечеловеческих ценностей" (в Грузии и на Украине. — Прим. Лайфа) и есть самые упоротые националисты и расисты. И ценности у них только одни — ненависть к России, ненависть к малым народам, которые каким-то образом оказались с ними в одном государстве, ненависть к соседям. Обычная тупая варварская ненависть", — говорится в публикации.

Автор признаётся, что ему боязно за душевное спокойствие европейского и американского обывателя, когда к нему "придёт осознание, что и он болел и переживал за настоящих современных варваров".

"Психологический слом у многих будет. И он будет по-настоящему страшным. Очень надеюсь, что мы всё это ещё застанем. И может, даже посочувствуем. Мы же русские, мы такие", — отмечается в заключение.