В России решили создать фонд по поддержке изобретателей

В России в 2025 году может появиться фонд по поддержке изобретателей. Он, подобно "Сколкову", будет финансировать проекты в научной сфере, сообщил председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Владимир Кононов.

"Мы работаем над созданием Фонда российских изобретений и над содействием в привлечении государственного и частного финансирования. Это большая работа. У нас есть дорожная карта по созданию фонда, и я надеюсь, что в 2025 году он заработает", — сказал Кононов в беседе с ТАСС.

Планируется, что уже в декабре этого года начнётся разработка концепции создания и работы фонда, которую в конце 2024 года вынесут на публичное обсуждение. Также Кононов предложил создать институт уполномоченного по защите прав изобретателя. По мнению главы ВОИР, необходимо также возрождать нагрудный знак "Изобретатель года" и почётное звание "Заслуженный изобретатель РФ".