Зеленский обсудил на ставке проблему дефицита беспилотников в ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале заявил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего участники встречи обсудили поставки беспилотников для вооружённых сил страны.

"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и министерство обороны — разговор о боеприпасах. Вице-премьер [Михаил] Фёдоров и Госспецсвязь — о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей", — отметил он.