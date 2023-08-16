Зеленский обсудил на ставке проблему дефицита беспилотников в ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале заявил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего участники встречи обсудили поставки беспилотников для вооружённых сил страны.
"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и министерство обороны — разговор о боеприпасах. Вице-премьер [Михаил] Фёдоров и Госспецсвязь — о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей", — отметил он.
Президент добавил, что военнослужащие украинских бригад на линии боевого соприкосновения поднимают вопросы обеспечения БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стало известно, что Германия поставит Украине новые разведывательные дроны LUNA NG. Лайф писал, чем в таком случае ответит Москва и состоится ли битва немецких беспилотников против "Ланцетов".
ТАСС / АР / TOMS KALNINS