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16 августа, 18:52

Зеленский обсудил на ставке проблему дефицита беспилотников в ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале заявил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего участники встречи обсудили поставки беспилотников для вооружённых сил страны.

"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и министерство обороны — разговор о боеприпасах. Вице-премьер [Михаил] Фёдоров и Госспецсвязь — о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей", — отметил он.

Президент добавил, что военнослужащие украинских бригад на линии боевого соприкосновения поднимают вопросы обеспечения БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные сбили украинский Су-25 и 26 дронов

Российские военные сбили украинский Су-25 и 26 дронов

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине новые разведывательные дроны LUNA NG. Лайф писал, чем в таком случае ответит Москва и состоится ли битва немецких беспилотников против "Ланцетов".

Обложка ©

ТАСС / АР / TOMS KALNINS

Никита Осипов
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