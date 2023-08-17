Нападающий ХК "Лада" Остап Сафин опроверг отказ от гражданства Чехии

Хоккеист Остап Сафин, подписавший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Лада" из Тольятии, заявил, что не отказывался гражданства Чехии. Об этом со ссылкой на слова спортсмена сообщил портал idnes.cz.

Ранее спортивный директор клуба Рафик Якубов заявлял, что Сафин отказался от гражданства Чехии, подписав контракт с тольяттинской "Ладой". Также он отмечал, что спортсмен не будет считаться легионером в КХЛ.

По словам Сафина, у него с детства было двойное гражданство.

"Получение спортивного гражданства России всего лишь формальность. Для меня это было легко, потому что у меня уже был российский паспорт. Я знал о лимите на легионеров в лиге, а благодаря российскому спортивному гражданству у меня было больше шансов попасть в команду", – заявил нападающий тольяттинской "Лады.

Сафин отметил, что российские клубы берут только топовых иностранцев и ему было бы нереально найти работу без паспорта РФ. При этом спортсмен подчеркнул, что отказ от чешского гражданства в его планы не входил.

Напомним, что с сезона-2023/24 в КХЛ команды смогут вносить в заявку на матчи не более трёх иностранцев.