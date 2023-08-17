Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680% в июле
Минфин Японии: Рост импорта зерновых из России в июле 2023 года вырос на 5679,4%
В июле 2023 года Япония почти на 5680% по сравнению с тем же периодом прошлого года, нарастила импорт зерновых из РФ. Такие данные представило министерство финансов Японии. Так рост показателя составил 5679,4%.
Кроме того, сообщается, что импорт рыбы и изделий из неё в этот период сократился на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт овощей также уменьшился на 30%. Импорт СПГ из РФ упал на 53,6%, импорт угля на 72,9%, цветных металлов на 69,5%. Также сокртилась закупка руды цветных металлов на 93% и продукции из железа и стали — на 52,2%.
При этом экспорт транспортных средств в РФ возрос на 84%, правда, поставки запчастей из Японии сократились на 44,4%. Экспорт медицинских изделий вырос на 1123%. Если говорить в общей сложности, в июле этого года объём японского экспорта в Россию возрос на 25% до 347,85 млн долларов, а импорт упал на 69,6% до 367,31 млн долларов.
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