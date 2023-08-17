Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680% в июле

В июле 2023 года Япония почти на 5680% по сравнению с тем же периодом прошлого года, нарастила импорт зерновых из РФ. Такие данные представило министерство финансов Японии. Так рост показателя составил 5679,4%.

Кроме того, сообщается, что импорт рыбы и изделий из неё в этот период сократился на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт овощей также уменьшился на 30%. Импорт СПГ из РФ упал на 53,6%, импорт угля на 72,9%, цветных металлов на 69,5%. Также сокртилась закупка руды цветных металлов на 93% и продукции из железа и стали — на 52,2%.