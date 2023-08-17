В центре Екатеринбурга произошёл пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Видео © Telegram / E1.RU

Как уточняет E1.RU, огонь потушили быстро. По предварительным данным, горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Фото © Telegram / E1.RU