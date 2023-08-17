В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК
В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Обложка © Telegram / 360tv
В центре Екатеринбурга произошёл пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.
В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Видео © Telegram / E1.RU
Как уточняет E1.RU, огонь потушили быстро. По предварительным данным, горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.
В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Фото © Telegram / E1.RU
"Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", — сообщили в МЧС.
А ранее Лайф рассказывал про мощный пожар, который охватил склад с удобрениями, расположенный в подмосковном Раменском. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимается высоко в небо. Причиной ЧП могли стать нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ.