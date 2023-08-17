Регион

Уведомления отключены

17 августа, 08:21

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК

<p>В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Обложка © <a href="https://t.me/c/1046446760/122408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / 360tv</a></p>

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Обложка © Telegram / 360tv

В центре Екатеринбурга произошёл пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Видео © Telegram / E1.RU

Как уточняет E1.RU, огонь потушили быстро. По предварительным данным, горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Фото © Telegram / E1.RU

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая арена УГМК. Фото © Telegram / E1.RU

"Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", — сообщили в МЧС.

Под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора

Под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора

А ранее Лайф рассказывал про мощный пожар, который охватил склад с удобрениями, расположенный в подмосковном Раменском. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимается высоко в небо. Причиной ЧП могли стать нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров