Россиянам рассказали, как с помощью лимона очистить микроволновку

Чтобы очистить микроволновку, не хватайтесь сразу за сильные химические средства. Сначала стоит использовать возможности самого прибора, а также подручные средства, которые есть на каждой кухне. Чем можно, а чем нельзя чистить печку, Лайфу рассказала Екатерина Тишина — заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Пар

Наиболее простой и экологичный способ очистки — вода (точнее, водяной пар). Для этого в микроволновку нужно поставить глубокую неметаллическую тарелку, наполненную водой. Воду нагревать при максимальной мощности в течение 10 минут. По завершении не открывать дверцу микроволновки ещё минут 10–15 для большего воздействия водяного пара. Затем стенки печи нужно протереть, удаляя загрязнения сначала влажной, а затем сухой салфеткой. Роллер и стеклянное блюдо достать и промыть отдельно. Как отмечает химик, такой способ подходит для удаления слабых загрязнений и регулярного поддержания микроволновки в чистоте.

Лимон или сода

Для средних загрязнений подойдёт чистка лимоном. В тарелку с водой положите нарезанный лимон с кожурой. Тарелку поместите в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности. По завершении работы оставьте при закрытой дверце ещё на 10–15 минут, чтобы пары эфирных масел лимона лучше подействовали на загрязнения. Но применять такой способ постоянно Тишина не советует, так как содержащиеся в лимоне кислоты могут повреждать внутреннюю эмаль печи.

Лимон можно заменить тремя столовыми ложками соды. Время нагревания содового раствора в микроволновке — 10 минут при максимальной мощности. По завершении работы тарелку нужно оставить при закрытой дверце ещё на 10 минут. Этот способ также подходит для средних загрязнений, к тому же безопасен для эмалированных поверхностей.

Мыло

И для эмали, и для рук хозяйки полностью безопасно хозяйственное мыло. Им можно отмывать даже сильные загрязнения. Вспеньте мыло на губке, нанесите на стенки микроволновки на 30 минут. Затем промойте печь и протрите насухо.

Чем не стоит чистить микроволновку?

В столе у хозяйки должны быть лимонная кислота, уксус и нашатырный спирт. Как рассказала химик, кислоты будут портить эмалированное покрытие, уксус и спирт оставят после себя сильнейший запах. Тишина советует использовать специальные химические средства только в случае очень сильных загрязнений, когда обычные бытовые способы уже не помогают.