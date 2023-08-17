Никаких лимонадов: Врач назвала напиток, который эффективнее всего утолит жажду

Также неплохо от неё избавляет минералка, но её нельзя употреблять больше пол-литра в сутки. Можно также пить чай или травяные сборы. При этом врач предупредила в беседе с РИАМО, что при борьбе с жаждой лучше отказаться от лимонадов, газировки и соков. Они ничем не помогут из-за большого содержания сахара.