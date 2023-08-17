Никаких лимонадов: Врач назвала напиток, который эффективнее всего утолит жажду
Врач Воробьёва: В борьбе с жаждой поможет тёплая очищенная вода
Очищенная вода с температурой 20–22 градуса поможет справиться с жаждой. Об этом рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва.
Также неплохо от неё избавляет минералка, но её нельзя употреблять больше пол-литра в сутки. Можно также пить чай или травяные сборы. При этом врач предупредила в беседе с РИАМО, что при борьбе с жаждой лучше отказаться от лимонадов, газировки и соков. Они ничем не помогут из-за большого содержания сахара.
Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что 17 августа в Москву вернётся аномальная жара. По его словам, в четверг воздух прогреется до 30 градусов. А в выходные в столице ожидается облачная погода со среднесуточной температурой 24–25 градусов тепла.
Shutterstock