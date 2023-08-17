Полиция ввела в Швеции предпоследний уровень террористической угрозы

Шведская полиция после согласования с военной разведкой повысила уровень террористической угрозы в стране до предпоследнего. Об этом сообщила глава шведской спецслужбы SÄPO Шарлот фон Эссен.

"Сегодня я приняла решение о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвёртого по пятибалльной шкале. Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью. Угроза будет сохраняться в течение длительного времени", — отметила она на пресс-конференции.