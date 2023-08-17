Полиция ввела в Швеции предпоследний уровень террористической угрозы
Шведская полиция после согласования с военной разведкой повысила уровень террористической угрозы в стране до предпоследнего. Об этом сообщила глава шведской спецслужбы SÄPO Шарлот фон Эссен.
"Сегодня я приняла решение о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвёртого по пятибалльной шкале. Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью. Угроза будет сохраняться в течение длительного времени", — отметила она на пресс-конференции.
Возможно, что это решение связано с участившимися антимусульманскими акциями. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Причём разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудили мусульмане по всему миру. Последняя подобная акция прошла 31 июля.
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