"Уровень конкуренции стабильно высокий": Эксперты ЭИСИ обсудили итоги регистрации на выборы

По данным ЦИК России, для участия в сентябрьских выборах было зарегистрировано 74 тысяч кандидатов: более 63 тысяч кандидатов от 20 политических партий и более 10 тысяч — самовыдвиженцы. По оценке экспертов, это говорит о высокой партийной активности и низком уровне отказов в регистрации. А когда на выборах разного уровня так много партий, это создаёт пространство дискуссии и в целом является показателем здоровья политической системы, сочли участники круглого стола ЭИСИ "Выборы-2023: активная фаза кампании".

"Рост партийной активности и высокая состязательность — это уже устойчивый тренд современной политической системы, показатель её стабильности и зрелости", — считает руководитель рабочей группы Общественной палаты по контролю за выборами Максим Григорьев.

По мнению члена Комитета по политтехнологиям РАСО, руководителя аналитического департамента "Минченко Консалтинг" Кирилла Петрова, единый день голосования станет самым значимым стресс-тестом для губернаторов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения. Он обратил внимание, что из 21 главы региона лишь двое были назначены до 2017 года — это ветераны губернаторского корпуса — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Среди ярких кампаний действующих глав регионов следует отметить кампании Олега Кожемяко (Приморский край), Глеба Никитина (Нижегородская область), Айсена Николаева (Республика Саха — Якутия), Василия Орлова (Амурская область)", — перечислил участник круглого стола.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время общения с жителями села Старореченск Октябрьского района, пострадавшего в результате подтопления. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Отдельным кейсом остаётся Хакасия — самая конкурентная кампания не только в Сибири, но и во всей стране. Сергей Сокол ведёт ресурсную активную кампанию, пользуется федеральной поддержкой. Он в принципе находится в более сильной позиции, поскольку не накопил, в отличие от Коновалова, антирейтинг, отметили эксперты. Если же говорить о западной части страны, аналитики отдельно отмечают Нижегородскую и Самарскую области, где, как и в большей части Сибири, интриги особой нет.

"За действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина говорят его результаты. Фундамент успеха заложил ЧМ по футболу и празднование 800-летия Нижнего Новгорода. 3,9 миллиона туристов в прошлом году, подъём на 70 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности от АСИ. Каких-то 30 лет назад Нижний был закрытым промышленным городом, назывался Горьким, не было туристической привлекательности. Сейчас же это один из центров туризма, но при этом свой промышленный потенциал город только укрепил", — рассуждает зампредседателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, политический консультант Роман Пермяков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Эксперты ЭИСИ констатировали, что выборы — это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и наша страна в очередной раз демонстрирует эту нормальность и стабильность. Кроме того, эти выборы отмечены продолжающейся консолидацией общества вокруг президентской вертикали и, как следствие, консолидацией избирателей.