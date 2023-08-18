Россияне ждут, что в отношениях появятся вредные привычки, но на деле выходит наоборот

Больше половины россиян (52%) пытаются переделать своего партнёра. Причём это может происходить как осознанно, так и бессознательно, говорится в исследовании онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайтов знакомств "Мамба" (есть в распоряжении Лайфа).

Также специалисты выяснили, что 45% мужчин и 48% женщин убеждены: отношения могут помочь найти им новые увлечения, хобби и интересы. Треть опрошенных, вступая в отношения, надеются приобрести полезные привычки, скорректировать в лучшую сторону образ жизни или вообще начать новый её этап.

"При этом 16% мужчин опасаются, что из-за отношений качество жизни может испортиться. Например, появятся вредные привычки или испортится режим дня. А 28% женщин ждут, что отношения спровоцируют значительные изменения в жизни: смену работы или даже переезд в другой город", — говорится в исследовании.

В реальности же, как признались 32% мужчин, в отношениях им приходится вести здоровый образ жизни и осваивать новые навыки (31%). Ещё четверть респондентов сократили количество встреч с друзьями, а каждый десятый был вынужден получить дополнительное образование вроде получения водительских прав, а также отказаться от видеоигр как формы досуга.

Треть опрошенных женщин признались, что стали получать новые умения и следовать здоровому образу жизни. При этом 22% представительниц прекрасного пола, посвящая себя партнёру, начали меньше общаться с друзьями. Каждая десятая заявила, что благодаря отношениям нашла время для получения дополнительного образования, а также стала уделять меньше внимания гаджетам.

Любопытно, что партнёры могут менять друг друга даже неосознанно. Это может быть связано с тем, что при знакомстве они не видят плохих черт в будущей второй половинке, но со временем ситуация меняется, пояснила психолог Budu Кристина Ивкова. Вместе с тем эксперт предупредила, что попытка изменить партнёра может не принести ничего, кроме раздражения с одной стороны и разочарования с другой.

"Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае когда один человек одержим улучшением другого при явном сопротивлении, это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре", — отметила психолог.