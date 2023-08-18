Производитель Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat закрывает представительство в России
"Ъ": Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительство в России
Французский алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России. Он владеет такими брендами спиртных напитков, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Как уточняет издание, компания прекратит операционную деятельность в России, но её бренды останутся на рынке благодаря параллельному импорту. А коньяк Ararat продолжает поставляться в нашу страну, так как дистрибутором этой марки в части каналов является Luding Group и на сегодня контракт о дистрибуции действителен, сотрудничество по бренду проходит в штатном режиме.
По данным СМИ, всего же в 2020–2021 годах Pernod Ricard импортировала в РФ примерно по 14 млн литров крепкого спиртного без учёта Ararat. В 2022 году из-за санкций эта цифра сократилась до 6,95 млн литров. За январь–апрель 2023 года концерн ввёз 4,6 млн литров. А в мае Pernod Ricard объявила о прекращении поставок всех международных брендов в РФ.
Напомним, ранее поставки продукции Pernod Ricard в Россию вызвали критику в Швеции — на родине водки Absolut, — из-за чего поставки продукции этого шведского бренда решено было всё же прекратить. При этом все остальные марки, принадлежащие французскому концерну, продолжили продаваться на территории РФ, за что Pernod Ricard постоянно критиковали проукраинские активисты.
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