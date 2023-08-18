Производитель Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat закрывает представительство в России

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России. Он владеет такими брендами спиртных напитков, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как уточняет издание, компания прекратит операционную деятельность в России, но её бренды останутся на рынке благодаря параллельному импорту. А коньяк Ararat продолжает поставляться в нашу страну, так как дистрибутором этой марки в части каналов является Luding Group и на сегодня контракт о дистрибуции действителен, сотрудничество по бренду проходит в штатном режиме.

По данным СМИ, всего же в 2020–2021 годах Pernod Ricard импортировала в РФ примерно по 14 млн литров крепкого спиртного без учёта Ararat. В 2022 году из-за санкций эта цифра сократилась до 6,95 млн литров. За январь–апрель 2023 года концерн ввёз 4,6 млн литров. А в мае Pernod Ricard объявила о прекращении поставок всех международных брендов в РФ.