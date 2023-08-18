В Киеве предотвратили убийство высокопоставленного чиновника

В Киеве предотвратили покушение на замглавы Налоговой службы Украины Евгения Сокура, сообщил глава Комитета Верховной рады по финансам Даниил Гетманцев. По его словам, полиция просила не разглашать подробности до утра.

"Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", — написал Гетманцев в телеграм-канале.

Заказчиками, по его словам, были "схемщики, потерявшие бизнес". В настоящее время исполнители арестованы и дают показания. Также Гетманцев опубликовал фото с задержания.

У задержанных обнаружили биты. Фото © Telegram / Данило Гетманцев