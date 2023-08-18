Путин: Россия проходит очень сложный путь своего развития
Россия сегодня проходит очень сложный путь своего развития. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности", — подчеркнул глава государства.
А ранее на встрече с многодетными семьями президент заявил, что жить в России и решать проблемы для её развития является для него большой честью. Он также выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит.