Путин: Россия проходит очень сложный путь своего развития

Россия сегодня проходит очень сложный путь своего развития. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности", — подчеркнул глава государства.