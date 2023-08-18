Звёздный хирург написал заявление на Алану Мамаеву из-за "домогательств"

Звёздный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление в полицию на Алану Мамаеву — бывшую жену футболиста Павла Мамаева, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Хачатрян считает, что Мамаева опорочила его честь неоднократными обвинениями в сексуальных домогательствах по отношению к пациенткам. В прошлом году несколько девушек пожаловались экс-жене футболиста, что после введения наркоза врач приставал к ним прямо на операционном столе. В свою очередь, Мамаева встала на защиту пациенток и рассказала о случившемся в соцсетях.

Сейчас Хачатрян решил защищать своё имя. Он заявляет, что все громкие обвинения — клевета и антиреклама, подстроенные его конкурентами.