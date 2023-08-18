Звёздный хирург написал заявление на Алану Мамаеву из-за "домогательств"
SHOT: Звёздный пластический хирург Хачатрян написал заявление на Алану Мамаеву
Вардан Хачатрян и Алана Мамаева. Обложка © Telegram / Алана Мамаева / DrVardan
Звёздный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление в полицию на Алану Мамаеву — бывшую жену футболиста Павла Мамаева, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Хачатрян считает, что Мамаева опорочила его честь неоднократными обвинениями в сексуальных домогательствах по отношению к пациенткам. В прошлом году несколько девушек пожаловались экс-жене футболиста, что после введения наркоза врач приставал к ним прямо на операционном столе. В свою очередь, Мамаева встала на защиту пациенток и рассказала о случившемся в соцсетях.
Сейчас Хачатрян решил защищать своё имя. Он заявляет, что все громкие обвинения — клевета и антиреклама, подстроенные его конкурентами.
Ранее Лайф рассказывал о другом пластическом хирурге, который оказался вовлечён в громкие разборки со звёздами. Так, певица Слава обвинила Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. По её словам, врач платит другим недовольным клиентам компенсацию за молчание. Сам звёздный медик обвинения отрицает. Хайдаров заявил, что возмущения Славы звучат абсурдно, хотя признался, что действительно рубцы остались. Он также обвинил исполнительницу в вымогательстве крупной суммы денег за плохую операцию. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу.