Шольц исключил присутствие на Украине немецких военных

В события на Украине не будет втянуто ФРГ. Об этом во время подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я стараюсь этого не допустить. Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат", — добавил Шольц.

При этом он добавил, что Берлин продолжит поставлять Киеву оружие, тем самым нарушая табу, ведь в последние десятилетия ФРГ лишь в редких случаях отправляла вооружения в зоны конфликтов. Также Шольц отметил, что Германия следит за действиями союзников, опасаясь, что тот или иной шаг грозит столкновением НАТО и России. Шольц счёл правильным решение отправить Украине танки Leopard, но лишь при условии, что США сделают то же самое.