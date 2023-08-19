"Делят мир на цветущий сад и джунгли": Лавров заявил о расистском мировоззрении властей стран Запада

Сегодня в западных странах "у руля" стоят люди с расистским мировоззрением, которым сложно примериться с наступлением многополярности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"На Западе сейчас "у руля" такие люди, как Жозеп Боррель, которые делят мир на свой "цветущий сад" и "джунгли", где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности", – заявил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что США и их сателлиты пытаются затормозить и повернуть вспять эволюционный процесс в международных отношениях в контексте формирования многополярной системы. Также глава МИД подчеркнул, что на Западе резонно опасаются того, что переход к многополярной системе "сопряжён с серьёзными геополитическими и экономическими потерями и окончательным сломом глобализации в нынешнем, скроенном по западным лекалам виде".