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18 августа, 22:19

"Делят мир на цветущий сад и джунгли": Лавров заявил о расистском мировоззрении властей стран Запада

Лавров: На Западе "у руля" находятся люди с расистским мировоззрением

Сегодня в западных странах "у руля" стоят люди с расистским мировоззрением, которым сложно примериться с наступлением многополярности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"На Западе сейчас "у руля" такие люди, как Жозеп Боррель, которые делят мир на свой "цветущий сад" и "джунгли", где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности", – заявил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что США и их сателлиты пытаются затормозить и повернуть вспять эволюционный процесс в международных отношениях в контексте формирования многополярной системы. Также глава МИД подчеркнул, что на Западе резонно опасаются того, что переход к многополярной системе "сопряжён с серьёзными геополитическими и экономическими потерями и окончательным сломом глобализации в нынешнем, скроенном по западным лекалам виде".

Лавров: Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны

Лавров: Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны

Ранее Лавров заявил, что страны Запада пытаются заставить партнёров России прекратить с ней все контакты, однако Москва предпринимает контрмеры. Глава МИД подчеркнул, что если называть вещи своими именами, то речь идёт о попытках шантажом и угрозами добиться от союзников РФ отказа от законного сотрудничества с Россией.

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ТАСС / Артём Геодакян

Кузьма Спирин
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