Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону
Кремль показал видео посещения Путиным штаба группировки СВО в Ростове-на-Дону
Пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск, участвующих в специальной военной операции, в Ростове-на-Дону.
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провёл служебное совещание с военными. Видео © LIFE
На кадрах видно прибытие главы государства, его рукопожатия с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и начальником главного оперативного управления Генштаба генерал-полковником Сергеем Рудским. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президент в рамках служебного совещания заслушал доклады Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Путин неоднократно посещал штаб группировки СВО. Так, в марте глава государства провёл там совещание и заслушал доклады военных. Кроме того, президент приезжал в штаб 31 декабря 2022 года и выступил оттуда с новогодним обращением к гражданам.
LIFE