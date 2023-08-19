Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провёл служебное совещание с военными. Видео © LIFE

На кадрах видно прибытие главы государства, его рукопожатия с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и начальником главного оперативного управления Генштаба генерал-полковником Сергеем Рудским. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президент в рамках служебного совещания заслушал доклады Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.