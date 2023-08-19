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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 02:09
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Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону

Кремль показал видео посещения Путиным штаба группировки СВО в Ростове-на-Дону

Пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск, участвующих в специальной военной операции, в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провёл служебное совещание с военными. Видео © LIFE

На кадрах видно прибытие главы государства, его рукопожатия с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и начальником главного оперативного управления Генштаба генерал-полковником Сергеем Рудским. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президент в рамках служебного совещания заслушал доклады Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.

Путин неоднократно посещал штаб группировки СВО. Так, в марте глава государства провёл там совещание и заслушал доклады военных. Кроме того, президент приезжал в штаб 31 декабря 2022 года и выступил оттуда с новогодним обращением к гражданам.

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LIFE

Никита Никонов
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