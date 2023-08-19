Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее президент РФ заявил, что ситуация на Украине — пример политики Запада по подливанию масла в огонь. По словам Путина, США и их союзники пытаются разжечь конфликт ещё больше и втянуть в него третьи страны.