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19 августа, 01:23

Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провёл служебное совещание с военными. Видео © LIFE

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — сообщили там.

Путин неоднократно посещал штаб группировки СВО. Так, в марте глава государства провёл там совещание и заслушал доклады военных. Кроме того, президент приезжал в штаб 31 декабря 2022 года и выступил оттуда с новогодним обращением к гражданам. А в апреле российский лидер посетил штабы группировки "Днепр" в Херсонской области и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный", о её прошлом рассказали в Кремле.

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Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Никита Никонов
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