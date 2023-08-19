Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провёл служебное совещание с военными. Видео © LIFE
"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — сообщили там.
Путин неоднократно посещал штаб группировки СВО. Так, в марте глава государства провёл там совещание и заслушал доклады военных. Кроме того, президент приезжал в штаб 31 декабря 2022 года и выступил оттуда с новогодним обращением к гражданам. А в апреле российский лидер посетил штабы группировки "Днепр" в Херсонской области и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный", о её прошлом рассказали в Кремле.
Ранее президент РФ заявил, что ситуация на Украине — пример политики Запада по подливанию масла в огонь. По словам Путина, США и их союзники пытаются разжечь конфликт ещё больше и втянуть в него третьи страны.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ