Сравнивая Россию с "экономическим карликом" и возвышая Китай, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пресмыкается перед Пекином и выдаёт желаемое за действительное. Об этом рассказал РИА "Новости" депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, которые Запад обрушил на неё, — это всё происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное", — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что Москва продолжает справляться с санкциями Запада и даже развивает новые экономические связи. И лишь "в воспалённом воображении Борреля" Россия находится в упадке. Хотя именно Европа сегодня оказалась на грани экономического краха из-за собственных санкций, подчеркнул депутат.

Белик также отметил лицемерность высказываний Борреля о том, что Китай является настоящим геополитическим игроком. Дифирамбы в адрес Пекина прозвучали неискренне, и "такое явное пресмыкание" возымеет лишь обратный эффект, уверен российский парламентарий.