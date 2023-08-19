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19 августа, 11:12

В Госдуме разочаровали Борреля после попытки умаслить Китай дифирамбами

Депутат Белик уверен, что у Борреля плохо с логикой, после оскорблений России

<p>Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET</p>

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Сравнивая Россию с "экономическим карликом" и возвышая Китай, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пресмыкается перед Пекином и выдаёт желаемое за действительное. Об этом рассказал РИА "Новости" депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, которые Запад обрушил на неё, — это всё происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное", пояснил он.

Парламентарий напомнил, что Москва продолжает справляться с санкциями Запада и даже развивает новые экономические связи. И лишь "в воспалённом воображении Борреля" Россия находится в упадке. Хотя именно Европа сегодня оказалась на грани экономического краха из-за собственных санкций, подчеркнул депутат.

Белик также отметил лицемерность высказываний Борреля о том, что Китай является настоящим геополитическим игроком. Дифирамбы в адрес Пекина прозвучали неискренне, и "такое явное пресмыкание" возымеет лишь обратный эффект, уверен российский парламентарий.

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Напомним, Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом" и страной, "похожей на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба". По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что оскорбления Борреля объясняются завистью и беспомощностью.

Татьяна Миссуми
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