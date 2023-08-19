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19 августа, 13:30

Российские силы взяли под контроль ещё пять посёлков в Харьковской области

Российская армия за неделю освободила ещё пять посёлков в Харьковской области, тем самым сдвинув линию фронта к Харькову. Об этом рассказал глава региона Виталий Ганчев в эфире программы "Соловьёв. Live".

"У нас сейчас территория расширилась ещё на пять посёлков за последнюю неделю, теперь их под контролем ВС России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжёлых условиях", — уточнил он.

По его словам, российские войска подошли близко к пригородам Купянска, столкновения с ВСУ зафиксированы уже в Петропавловке.

Армия России готова к наступлению: Что означает битва за Купянск

Армия России готова к наступлению: Что означает битва за Купянск

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. С неба её прикрывает авиация. Между тем в самом Харькове рассказали, как Российской армии заполучить "ключи от города".

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ТАСС / Коновалов Алексей

Татьяна Миссуми
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