Российские силы взяли под контроль ещё пять посёлков в Харьковской области

Российская армия за неделю освободила ещё пять посёлков в Харьковской области, тем самым сдвинув линию фронта к Харькову. Об этом рассказал глава региона Виталий Ганчев в эфире программы "Соловьёв. Live".

"У нас сейчас территория расширилась ещё на пять посёлков за последнюю неделю, теперь их под контролем ВС России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжёлых условиях", — уточнил он.