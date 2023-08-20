Россиянам пообещали продление сезона жары на черноморском побережье
Вильфанд: Высокая температура воды в Чёрном море сохранится на следующей неделе
Температура воды на черноморском побережье России продолжит оставаться высокой на протяжении всей следующей недели. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Аналогичный вердикт синоптик вынес и в контексте температуры воздуха. В ближайшие семь дней юг европейской части страны прогреется до 32–38 градусов по Цельсию. Жителям и туристам приморских городов следует настраиваться на 35-градусную жару, подчеркнул метеоролог.
"Температура воды очень высокая — 27–29 градусов. Она и сейчас такая, и такой будет по прогнозу на следующей неделе", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Руководитель Гидрометцентра также предупредил жителей южных регионов о высоком ультрафиолетовом индексе, который будет колебаться в диапазоне 7–9 в период с 11:00 до 15:00. Солнечные ванны в это время принесут больше вреда, чем пользы, заключил синоптик.
Ранее Лайф рассказывал о правилах безопасного пользования кондиционером в период аномальной жары. Пренебрежение этими советами может обернуться для человека не только простудой, но и аллергией.
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