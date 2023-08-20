В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе

Сегодня утром в Ростовской области была отражена попытка устроить теракт с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ", — написал он в своём телеграм-канале.

Как пояснил Голубев, средства ПВО было решено не применять, так как цели были небольшие. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске. Третий — примерно в километре к северу от Новошахтинска.