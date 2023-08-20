В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе
Губернатор Голубев: Ростовскую область попытались атаковать дронами-камикадзе
Сегодня утром в Ростовской области была отражена попытка устроить теракт с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ", — написал он в своём телеграм-канале.
Как пояснил Голубев, средства ПВО было решено не применять, так как цели были небольшие. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске. Третий — примерно в километре к северу от Новошахтинска.
"Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — сообщил губернатор.
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