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20 августа, 06:34

В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе

Губернатор Голубев: Ростовскую область попытались атаковать дронами-камикадзе

Сегодня утром в Ростовской области была отражена попытка устроить теракт с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ", — написал он в своём телеграм-канале.

Как пояснил Голубев, средства ПВО было решено не применять, так как цели были небольшие. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске. Третий — примерно в километре к северу от Новошахтинска.

"Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — сообщил губернатор.

Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Как сообщал Лайф, сегодня ночью в Курске сбитый беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. Вокзал приводят в порядок.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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