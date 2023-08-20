Фанат "Зенита" спас раненого болельщика "Спартака" из-под огня ВСУ и пронёс на себе 3 км

Фанат петербургского "Зенита", командир штурмовой роты отряда "Эспаньола" Михаил Питбуль Турканов рассказал, как вынес с позиций под Артёмовском своего раненого боевого товарища Спартака — болельщика одноимённого московского клуба.

"Это была одна из [украинских] попыток "контрнахрюка", наступления. Бои тогда были тяжёлые. Мы свои позиции не оставляем, будь то сброшенные ВОГи, будь то [дрон] "Баба-яга", которая постоянно тебя выслеживает, [дроны] FPV-шки, танки, арта, польские миномёты, которых вообще не слышно. Вообще до лампочки. Но в одной из таких ситуаций был ранен Спартак", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Питбуль вытащил товарища, пронеся три километра на себе. Всё это время в небе кружили вражеские беспилотники, которые корректировали огонь и могли раскрыть местоположение бойцов технике противника. Ситуация осложнялась тем, что лежащая перед ними дорога сильно петляла и периодически Турканову приходилось залегать в траве у дороги.

Однако Питбуль успел эвакуировать Спартака. Бойца "заштопали", и сейчас он уже восстанавливается, пребывая в хорошем настрое.

"На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела "Эспаньола". И когда мы отсюда вернёмся, он будет болеть за "Спартак", а я буду болеть за "Зенит", — заключил боец.