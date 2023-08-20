ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 августа 2023, 09:50
17267

Фанат "Зенита" спас раненого болельщика "Спартака" из-под огня ВСУ и пронёс на себе 3 км

Фанат "Зенита" вынес с поля боя раненого болельщика "Спартака" в зоне СВО

Фанат петербургского "Зенита", командир штурмовой роты отряда "Эспаньола" Михаил Питбуль Турканов рассказал, как вынес с позиций под Артёмовском своего раненого боевого товарища Спартака — болельщика одноимённого московского клуба.

"Это была одна из [украинских] попыток "контрнахрюка", наступления. Бои тогда были тяжёлые. Мы свои позиции не оставляем, будь то сброшенные ВОГи, будь то [дрон] "Баба-яга", которая постоянно тебя выслеживает, [дроны] FPV-шки, танки, арта, польские миномёты, которых вообще не слышно. Вообще до лампочки. Но в одной из таких ситуаций был ранен Спартак", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Питбуль вытащил товарища, пронеся три километра на себе. Всё это время в небе кружили вражеские беспилотники, которые корректировали огонь и могли раскрыть местоположение бойцов технике противника. Ситуация осложнялась тем, что лежащая перед ними дорога сильно петляла и периодически Турканову приходилось залегать в траве у дороги.

Однако Питбуль успел эвакуировать Спартака. Бойца "заштопали", и сейчас он уже восстанавливается, пребывая в хорошем настрое.

"На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела "Эспаньола". И когда мы отсюда вернёмся, он будет болеть за "Спартак", а я буду болеть за "Зенит", — заключил боец.

Появилось видео уничтожения БМП Bradley и танков ВСУ отрядом БПЛА в зоне СВО
Появилось видео уничтожения БМП Bradley и танков ВСУ отрядом БПЛА в зоне СВО

Напомним, "Эспаньола" — фанатский добровольческий отдельный отряд специального назначения, созданный из фанатов разных футбольных клубов. Ради общего дела они забыли о своих разногласиях. А недавно к ним присоединился бывший игрок московских ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar