Автобус с 46 фанатами "Коринтианса" перевернулся на трассе в Бразилии, семеро погибли

В Бразилии перевернулся пассажирский автобус со спортивными фанатами футбольного клуба "Коринтианс". Не менее семи человек погибли, передаёт Globo.

Последствия ДТП с участием автобуса в Бразилии. Фото © Twitter / BlogdoBG

ДТП произошло на трассе в Белу-Оризонти. В момент аварии в салоне находились 46 спортивных фанатов, которые возвращались в Сан-Паулу после выездного матча "Коринтианса" против "Крузейро". Помимо семерых погибших ещё десять человек получили ранения — они оказались буквально заблокированы под перевернувшимся автобусом. Одного пострадавшего было решено доставить в больницу на вертолёте.