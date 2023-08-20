Автобус с 46 фанатами "Коринтианса" перевернулся на трассе в Бразилии, семеро погибли
Семь фанатов "Коринтианса" погибли в результате ДТП в Бразилии
В Бразилии перевернулся пассажирский автобус со спортивными фанатами футбольного клуба "Коринтианс". Не менее семи человек погибли, передаёт Globo.
Последствия ДТП с участием автобуса в Бразилии. Фото © Twitter / BlogdoBG
ДТП произошло на трассе в Белу-Оризонти. В момент аварии в салоне находились 46 спортивных фанатов, которые возвращались в Сан-Паулу после выездного матча "Коринтианса" против "Крузейро". Помимо семерых погибших ещё десять человек получили ранения — они оказались буквально заблокированы под перевернувшимся автобусом. Одного пострадавшего было решено доставить в больницу на вертолёте.
Ранее Лайф рассказывал, что футболист Александр Каракин попал в жуткую аварию на уличных гонках на Минском шоссе в Подмосковье. Он скончался в больнице. Спортсмен выступал в составе молодёжных команд столичных "Спартака" и "Динамо", а в 2011 году стал игроком подмосковных "Химок".
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