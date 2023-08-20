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20 августа, 10:25

Автор хита Кэти Перри пропала в США вместе с котом

В США пропала автор одной из песен Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура

<p>Пропавшая Камила Лейерт-Сегура. Обложка © <a href="https://news.sky.com/story/camela-leierth-segura-fears-grow-for-safety-of-missing-katy-perry-songwriter-and-model-12943161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sky News</a></p>

Пропавшая Камила Лейерт-Сегура. Обложка © Sky News

В американском штате Калифорния бесследно исчезла Камила Лейерт-Сегура — певица, модель и соавтор хита Кэти Перри Walking On Air. Как пишет Sky News, она переехала в Штаты из Швеции. Друзья опасаются, что её могли похитить.

В последний раз артистку видели в районе Беверли-Хиллз 29 июня, после чего она перестала выходить на связь. Более того, с певицей пропал и её кот по кличке Моррис.

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Тем временем в нашей стране завершились поиски куратора кинофестивалей Алексея Медведева. По словам Натальи Пылаевой — жены пропавшего — он не выходил на связь с 21 июля. Несколько дней назад его тело нашли в Московской области.

Матвей Константинов
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