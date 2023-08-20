Автор хита Кэти Перри пропала в США вместе с котом
В США пропала автор одной из песен Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура
Пропавшая Камила Лейерт-Сегура. Обложка © Sky News
В американском штате Калифорния бесследно исчезла Камила Лейерт-Сегура — певица, модель и соавтор хита Кэти Перри Walking On Air. Как пишет Sky News, она переехала в Штаты из Швеции. Друзья опасаются, что её могли похитить.
В последний раз артистку видели в районе Беверли-Хиллз 29 июня, после чего она перестала выходить на связь. Более того, с певицей пропал и её кот по кличке Моррис.
Тем временем в нашей стране завершились поиски куратора кинофестивалей Алексея Медведева. По словам Натальи Пылаевой — жены пропавшего — он не выходил на связь с 21 июля. Несколько дней назад его тело нашли в Московской области.