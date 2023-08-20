Автор хита Кэти Перри пропала в США вместе с котом

В американском штате Калифорния бесследно исчезла Камила Лейерт-Сегура — певица, модель и соавтор хита Кэти Перри Walking On Air. Как пишет Sky News, она переехала в Штаты из Швеции. Друзья опасаются, что её могли похитить.

В последний раз артистку видели в районе Беверли-Хиллз 29 июня, после чего она перестала выходить на связь. Более того, с певицей пропал и её кот по кличке Моррис.