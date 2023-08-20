Грызлов: Нападение на Белоруссию будет расценено как нападение на Россию

Посол РФ в Минске Борис Грызлов напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что нападение третьей страны на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как атака на неё. Это предусматривают договорённости в рамках Союзного государства.

"Путин чётко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина РФ предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", — сказал дипломат в интервью телеканалу СТВ.