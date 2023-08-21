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21 августа, 09:31

Черви, инфекции, менингит: Какие смертельные опасности грозят любителям непрожаренных стейков

Хирург Умнов: В непрожаренных стейках могут обитать паразиты — гельминты

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

В последние годы стали очень популярны стейки, приготовленные с кровью. Эта неполная степень прожарки, при которой в куске мяса остаются красные волокна, называется Medium или Medium Rare. Но надо понимать, что модно не значит безопасно. О том, могут ли непрожаренные стейки навредить здоровью, Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Недожаренное мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, к примеру кампилобактериоза, который может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт. При жизни животного бактерии находятся в его кишечнике, но после забоя могут мигрировать в ткани, из которых делают стейки", объяснил врач.

После заморозки и хорошей прожарки большинство бактерий гибнет, но некоторые из них могут быть устойчивы к изменяющимся условиям, поэтому риск всегда остаётся, предостерёг медик. В случае прожарки Medium или Medium Rare этот риск становится гораздо больше.

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Кроме того, в аппетитном (и дорогом) стейке могут оказаться гельминты вроде бычьего цепня, добавил хирург. При хорошей прожарке мяса они погибают. Но в нашем случае речь идёт о мясе, которое намеренно не дожаривают. В кишечнике человека выжившая личинка превращается во взрослого ленточного червя, который способен достигать 25 метров в длину. Паразит питается за счёт хозяина, что приводит к дефициту минералов и витаминов в его организме, интоксикации и общему ухудшению состояния (головная боль, слабость, головокружение, нарушение сна, тахикардия и понижение давления).

А ещё при заражении гельминтами возможны осложнения, такие как аппендицит, кишечная непроходимость, холецистит, панкреатит и даже перитонеальные абсцессы, предупредил Александр Умнов. В любом случае заболевшему придётся лечиться, проводить обеззараживание вещей, наблюдаться в диспансере. И модный стейк окажется дорогим для вашего здоровья и бюджета в самом прямом смысле этого слова.

И даже если инфекций и гельминтов в стейке нет, а купленный продукт прекрасного качества, то при длительном употреблении мясо с кровью крайне негативно влияет на организм. Дело в том, что красные сырые волокна мяса содержат пуриновые основания, превращающиеся при длительном употреблении в мочевую кислоту, которая является причиной возникновения подагры и мочекаменной болезни, сообщил собеседник Лайфа.

"В общем, советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски заболевания", подытожил Умнов.

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По мнению диетологов, после достижения возраста 50 лет нужно есть поменьше красного мяса. Специалисты предлагают перейти на лёгкий белок — курицу, индейку или перепёлку.

Ольга Годуненко
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