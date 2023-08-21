Названа предполагаемая дата начала слива воды с "Фукусимы-1"
NHK: Слив воды с АЭС "Фукусима-1" может начаться 24 августа
Правительство Японии находится на финальном этапе утверждения слива очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.
Официально решение власти намерены объявить 22 августа, но оно, по словам журналистов, уже принято.
Напомним, 11 марта 2011 года японский город Фукусима сильно пострадал из-за землетрясения и спровоцированного им цунами. Погибло 16 тысяч человек, а на АЭС "Фукусима-1" произошёл взрыв. Станцию законсервировали, а население эвакуировали. В 2021 году власти решили слить в океан воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов. Однако она до сих пор содержит следы радиации, в том числе тритий. Китай и Россия призвали Японию отказаться от своих планов, а в МИД КНР и вовсе предложили сторонникам сброса лично выпить её. Тем временем планы Токио пугают и её граждан: большинство японцев выступают против сброса.
ТАСС / Игорь Беляев