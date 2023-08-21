Регион

Уведомления отключены

21 августа, 11:32

Названа предполагаемая дата начала слива воды с "Фукусимы-1"

NHK: Слив воды с АЭС "Фукусима-1" может начаться 24 августа

Правительство Японии находится на финальном этапе утверждения слива очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Официально решение власти намерены объявить 22 августа, но оно, по словам журналистов, уже принято.

В МАГАТЭ не сочли рисковым сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима" в океан

В МАГАТЭ не сочли рисковым сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима" в океан

Напомним, 11 марта 2011 года японский город Фукусима сильно пострадал из-за землетрясения и спровоцированного им цунами. Погибло 16 тысяч человек, а на АЭС "Фукусима-1" произошёл взрыв. Станцию законсервировали, а население эвакуировали. В 2021 году власти решили слить в океан воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов. Однако она до сих пор содержит следы радиации, в том числе тритий. Китай и Россия призвали Японию отказаться от своих планов, а в МИД КНР и вовсе предложили сторонникам сброса лично выпить её. Тем временем планы Токио пугают и её граждан: большинство японцев выступают против сброса.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Беляев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Япония
  • фукусима
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров