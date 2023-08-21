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21 августа, 13:36

Загорающие на пляже жители Волгограда стали очевидцами крупного пожара

На складе в порту Волгограда произошёл пожар

<p>На складе в порту Волгограда произошёл пожар. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

На складе в порту Волгограда произошёл пожар. Обложка © Telegram / SHOT

В Волгограде произошёл мощный пожар, предварительно, на складе в местном порту. Об этом пишет SHOT.

Очевидцы сняли на видео пожар в порту Волгограда. Видео © Telegram / SHOT

Отдыхавшие на одном из пляжей местные жители сняли возгорание на видео. Издалека виден густой дым. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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А ранее сегодня в подмосковном Богородском загорелся склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. А накануне, 20 августа, крупный пожар произошёл на складе Ozon в подмосковном Подольске. Там вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров.

Илья Суриков
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