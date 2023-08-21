Загорающие на пляже жители Волгограда стали очевидцами крупного пожара

В Волгограде произошёл мощный пожар, предварительно, на складе в местном порту. Об этом пишет SHOT .

Отдыхавшие на одном из пляжей местные жители сняли возгорание на видео. Издалека виден густой дым. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

А ранее сегодня в подмосковном Богородском загорелся склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. А накануне, 20 августа, крупный пожар произошёл на складе Ozon в подмосковном Подольске. Там вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров.