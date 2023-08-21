В Екатеринбурге арестован убийца молодого учёного из Африки
Суд в Екатеринбурге арестовал убийцу аспиранта УрФУ из Африки
Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, убитый ударом ножа в ходе драки в Екатеринбурге. Обложка © kp.ru
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ЕАН.
По данным издания, 23-летнему уроженцу Артёмовского Даниле Фомину предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", он свою вину признал. Фигуранта заключили под стражу до 17 октября, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Как уже рассказывал Лайф, 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили убили 18 августа во время драки в "Бургер кинге" в Екатеринбурге. Он вёл научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления, участвовал в любительских футбольных турнирах. Спустя день убийцу задержали. Им оказался 23-летний житель Свердловской области.