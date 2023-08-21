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21 августа, 14:50

В Екатеринбурге арестован убийца молодого учёного из Африки

Суд в Екатеринбурге арестовал убийцу аспиранта УрФУ из Африки

<p>Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, убитый ударом ножа в ходе драки в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27544.5/4811150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, убитый ударом ножа в ходе драки в Екатеринбурге. Обложка © kp.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, 23-летнему уроженцу Артёмовского Даниле Фомину предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", он свою вину признал. Фигуранта заключили под стражу до 17 октября, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Как уже рассказывал Лайф, 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили убили 18 августа во время драки в "Бургер кинге" в Екатеринбурге. Он вёл научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления, участвовал в любительских футбольных турнирах. Спустя день убийцу задержали. Им оказался 23-летний житель Свердловской области.

Николь Вербер
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