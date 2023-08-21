В Екатеринбурге арестован убийца молодого учёного из Африки

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, 23-летнему уроженцу Артёмовского Даниле Фомину предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", он свою вину признал. Фигуранта заключили под стражу до 17 октября, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.