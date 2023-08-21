Гузеева, Сябитова и их новый помощник: Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Шоу "Давай поженимся!" вернётся в эфир Первого канала 28 августа
Шоу "Давай поженимся!" вернётся в эфир 28 августа. Программа выйдет в 15:15, а ведущими проекта снова станут актриса Лариса Гузеева и главная сваха страны Роза Сябитова. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
"Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью", — рассказала Гузеева.
А Сябитова заявила, что шоу вернулось, чтобы помочь нынешнему поколению — "поколению взрослых детей" — научиться жить вместе.
Будут и нововведения: новая студия и новый помощник Гузеевой и Сябитовой — искусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов.
Напомним, о возвращении "Давай поженимся!" стало известно 15 июня. Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, шоу решено было вернуть из-за многочисленных просьб российских телезрителей. Ранее Лариса Гузеева рассказала, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.
Vk / Лариса Гузеева