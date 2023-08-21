Гузеева, Сябитова и их новый помощник: Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир

Шоу "Давай поженимся!" вернётся в эфир 28 августа. Программа выйдет в 15:15, а ведущими проекта снова станут актриса Лариса Гузеева и главная сваха страны Роза Сябитова. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

"Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью", — рассказала Гузеева.

А Сябитова заявила, что шоу вернулось, чтобы помочь нынешнему поколению — "поколению взрослых детей" — научиться жить вместе.