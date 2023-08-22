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22 августа, 01:06

"Начните бежать, и вас затянет": Россиянам рассказали, как встать с дивана и приучить себя к спорту

Легков и Дедушкин рассказали на "Тавриде.АРТ", как приучить себя к спорту

Посетившие фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму звёзды российского спорта поделились советами, которые помогут встать с дивана и заняться физкультурой. Первый шаг на этом пути — самый сложный, рассказали именитые гости мероприятия, чьи слова приводит gazetametro.ru.

По мнению основательницы проекта "Команда Звёздный десант" Златы Чепурной, день стоит начинать с обыкновенной зарядки. А баскетболист Александр Дедушкин уверен, что мотивацией для спортивных занятий должна послужить любовь к себе.

"Ошибкой будет делать что-то из страха: если не буду делать зарядку, я стану некрасивым, если не буду это делать — поправлюсь и меня не будут любить… Легче двигаться вперёд и находить силы и мотивацию, если вы любите себя и делаете это ради себя", — отметил Дедушкин.

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Лыжник Александр Легков подчеркнул, что в этом вопросе важно не дать сомнениям взять верх. Когда цель поставлена, остаётся просто надеть спортивную одежду и приступить к занятиям.

"Могут быть мысли: "Ой, не пойду, не смогу". Но вы продолжайте натягивать тренировочную одежду. Мысленно можете даже думать: "Ну ладно, выйду на улицу и решу бежать или нет". А потом начните бежать. И так маленькими шагами вас затянет", — добавил олимпийский чемпион.

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Freepik

Илья Пушкарев
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