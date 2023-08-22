Премьер Румынии выступил за переговоры о евроинтеграции Украины в 2023 году

Бухарест поддерживает скорейшее проведение переговоров о присоединении Украины к ЕС. Обсуждение процедуры евроинтеграции страны следует начать до окончания 2023 года, сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Соответствующее заявление глава кабмина республики сделал по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках беседы политики также обсудили усилия Румынии в вопросе оказания помощи киевскому режиму.

"Поддерживаем начало переговоров о присоединении [Украины] к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", — написал Чолаку в соцсетях.