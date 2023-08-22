Премьер Румынии выступил за переговоры о евроинтеграции Украины в 2023 году
Марчел Чолаку (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Греции. Обложка © X / Marcel Ciolacu
Бухарест поддерживает скорейшее проведение переговоров о присоединении Украины к ЕС. Обсуждение процедуры евроинтеграции страны следует начать до окончания 2023 года, сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
Соответствующее заявление глава кабмина республики сделал по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках беседы политики также обсудили усилия Румынии в вопросе оказания помощи киевскому режиму.
"Поддерживаем начало переговоров о присоединении [Украины] к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", — написал Чолаку в соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что трудный путь Украины в Европейский союз усеян многочисленными препятствиями. Объединение не спешит принимать Киев в свои ряды, лишь откупаясь от него своими финрезервами.