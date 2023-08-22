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22 августа, 02:23

Премьер Румынии выступил за переговоры о евроинтеграции Украины в 2023 году

<p>Марчел Чолаку (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Греции. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/CiolacuMarcel/status/1693712061337919924/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marcel Ciolacu</a></p>

Марчел Чолаку (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Греции. Обложка © X / Marcel Ciolacu

Бухарест поддерживает скорейшее проведение переговоров о присоединении Украины к ЕС. Обсуждение процедуры евроинтеграции страны следует начать до окончания 2023 года, сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Соответствующее заявление глава кабмина республики сделал по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках беседы политики также обсудили усилия Румынии в вопросе оказания помощи киевскому режиму.

"Поддерживаем начало переговоров о присоединении [Украины] к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", — написал Чолаку в соцсетях.

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Ранее Лайф сообщал, что трудный путь Украины в Европейский союз усеян многочисленными препятствиями. Объединение не спешит принимать Киев в свои ряды, лишь откупаясь от него своими финрезервами.

Илья Пушкарев
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