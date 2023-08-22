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22 августа, 04:30

Россиянам назвали способы делить счета в паре, чтобы не разругаться в пух и прах

Эксперт Фомичёва объяснила, как распределить семейный бюджет, избежав конфликтов

Для эффективного управления деньгами прежде всего необходимо выбрать тип семейного бюджета: раздельный, общий или смешанный. О том, как грамотно распределить финансы, Лайфу рассказала руководитель операционного маркетинга сервиса "Пакет" Анна Фомичёва.

Раздельный бюджет даёт партнёрам возможность обрести финансовую независимость. Это особенно важно в тех случаях, когда доходы супругов различаются или у одного из них есть личные обязательства, такие как кредиты и ипотека. Общий тип бюджета способствует более эффективному планированию и накоплению средств, а также укрепляет чувство единства в браке. Смешанный подход, сочетающий индивидуальную и общую финансовую ответственность, позволяет достичь баланса между личными потребностями и общими целями. В этом случае каждый партнёр может сохранить финансовую автономию, вкладывая в общий бюджет определённую сумму для совместных нужд.

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Не бойтесь обсуждать деньги — это ключ к успешному совместному управлению семейным бюджетом. Многие пары ежемесячно анализируют свои траты, обсуждают планы на будущее и делятся переживаниями по поводу денежных вопросов. Такие разговоры укрепляют отношения и помогают избавиться от вредных привычек, например импульсивных покупок и заведения кредиток.

Трезво оцените вклад каждого. Определитесь, сколько денег будет вкладывать каждый из вас в общий бюджет, исходя из размера заработной платы и желаний супругов: 50/50, 40/60, а может, и 10/90. Помимо материальных вложений, обязательно надо учитывать время и усилия, которые вкладываются в выполнение домашних обязанностей или уход за детьми.

Пользуйтесь кешбэком и другими выгодными инструментами. Не забывайте про сервисы, которые позволяют совершать привычные траты с выгодой в виде накопления баллов, дополнительных скидок и кешбэка. Подобные инструменты помогут, например, ежемесячно экономить внушительную сумму на покупке продуктов и заказе готовых блюд в популярных магазинах, пользоваться бесплатной доставкой, тратить дополнительные средства на совместные развлечения. Кроме того, контролировать и анализировать траты помогают различные финансовые приложения. У многих из них есть функция совместного доступа к статистике и таблицам, а это значит, что вы с партнёром всегда сможете отследить финансовую ситуацию и обсудить её. Исследования показывают, что люди, которые контролируют свои расходы, имеют большую вероятность сокращения ненужных трат.

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Не забывайте откладывать. Ничто так не мотивирует, как постановка общих финансовых целей: покупка новой машины или загородного дома, отпуск на Мальдивах или образование. Чёткие планы помогут не распыляться на ненужные траты и вкладывать прибыль в действительно важные вещи. Позаботьтесь и о финансовой подушке, которая пригодится в трудную минуту. Рекомендованный размер подобных накоплений — от трёх до шести ежемесячных общих расходов семьи. Самым осознанным парам стоит рассмотреть возможность инвестирования общих накоплений.

А ранее москвичи рассчитали желаемый доход для семьи из трёх человек. Он равен 257 тысячам рублей. У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тысяч рублей на троих, тогда как женщины — 246 тысяч рублей.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_m

Лариса Сафронова
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