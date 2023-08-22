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22 августа, 07:26

BelkaCar введёт новую систему проверки авто после того, как в девочку вонзился шприц

SHOT: BelkaCar запустит новую систему проверки авто после инцидента со шприцем

Сервис каршеринга BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после того, как в Москве шприц воткнулся в ногу девочки в одном из автомобилей компании. Об этом сообщает SHOT.

В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга BelkaCar. Видео © Telegram / SHOT

Также отмечается, что будут разработаны новые системы проверки машин. Подробности о грядущих изменениях пока не известны, однако систему планируется запустить уже до конца августа. Она будет влиять на рейтинг водителя.

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Напомним, ранее в Москве шприц с жидкостью светло-бежевого цвета, который был воткнут в сиденье автомобиля каршеринга, вонзился в ногу несовершеннолетней пассажирки, когда она покидала машину. Экспертиза показала, что в шприце находился наркотик мефедрон. Полиция возбудила уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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