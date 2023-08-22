BelkaCar введёт новую систему проверки авто после того, как в девочку вонзился шприц

Сервис каршеринга BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после того, как в Москве шприц воткнулся в ногу девочки в одном из автомобилей компании. Об этом сообщает SHOT.

В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга BelkaCar. Видео © Telegram / SHOT

Также отмечается, что будут разработаны новые системы проверки машин. Подробности о грядущих изменениях пока не известны, однако систему планируется запустить уже до конца августа. Она будет влиять на рейтинг водителя.