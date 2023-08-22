Эксперты ВЭБ.РФ: Последние годы показали, что убрать Россию с рынков невозможно
Последние полтора года показали, что убрать Россию с мировых рынков невозможно, несмотря на заявления Запада и нелегитимные санкции. Об этом пишет RT со ссылкой на специалистов ВЭБ.РФ.
Они напомнили недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, поставившего под сомнение роль России в мировой экономике, и подчеркнули, что факты свидетельствуют об обратном.
Так, вопреки санкциям, по ВВП с учётом паритета покупательной способности экономика РФ переместилась на пятое место (ранее его занимала Германия). Также по итогам прошлого года наша страна произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, а это восьмое место в рейтинге Всемирного банка.
"Вопреки самым смелым прогнозам, российский ВВП растёт уже четвёртый месяц подряд. По данным Института ВЭБ.РФ, по сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 5,7%, а в предыдущем месяце — на 5,6%. В целом за первое полугодие рост ВВП по отношению к январю – июню 2022 года составил 1,6%", — приводятся в публикации данные.
Напомним, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом", похожим на заправочную станцию. По его мнению, настоящим геополитическим игроком является Китай. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что слова Борреля продиктованы завистью и беспомощностью.
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