Эксперты ВЭБ.РФ: Последние годы показали, что убрать Россию с рынков невозможно

Последние полтора года показали, что убрать Россию с мировых рынков невозможно, несмотря на заявления Запада и нелегитимные санкции. Об этом пишет RT со ссылкой на специалистов ВЭБ.РФ.

Они напомнили недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, поставившего под сомнение роль России в мировой экономике, и подчеркнули, что факты свидетельствуют об обратном.

Так, вопреки санкциям, по ВВП с учётом паритета покупательной способности экономика РФ переместилась на пятое место (ранее его занимала Германия). Также по итогам прошлого года наша страна произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, а это восьмое место в рейтинге Всемирного банка.