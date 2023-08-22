В Москве в День Государственного флага все желающие могут стать российскими супергероями

На Новом Арбате в Москве проходит акция, посвящённая Дню Государственного флага РФ. Жители и гости столицы получили шанс стать российскими супергероями.

Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Видео © T.me / lu_di_z

На большом экране "Московского дома книги" каждые пять минут показывают видео, на котором российский триколор расположен таким образом, как будто он — плащ супергероя. Граждане смогут сделать уникальные фотографии c супергеройским бело-сине-красным плащом. Акция продлится до вечера вторника, 22 августа.