В Москве в День Государственного флага все желающие могут стать российскими супергероями
В Москве на Новом Арбате проходит акция, посвящённая Дню флага России
Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Обложка © T.me / lu_di_z
На Новом Арбате в Москве проходит акция, посвящённая Дню Государственного флага РФ. Жители и гости столицы получили шанс стать российскими супергероями.
Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Видео © T.me / lu_di_z
На большом экране "Московского дома книги" каждые пять минут показывают видео, на котором российский триколор расположен таким образом, как будто он — плащ супергероя. Граждане смогут сделать уникальные фотографии c супергеройским бело-сине-красным плащом. Акция продлится до вечера вторника, 22 августа.
Ранее сообщалось, что участники "Тавриды-Арт" провели флешмоб в честь Дня флага России. Активисты переоделись в цвета российского триколора: всего получилось три колонны. Кроме того, в честь Дня Государственного флага РФ 22 августа огромный российский триколор площадью 16 квадратных метров развернётся у основания Ржевского мемориала Советскому солдату под Тверью.