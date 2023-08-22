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22 августа, 08:10

В Москве в День Государственного флага все желающие могут стать российскими супергероями

В Москве на Новом Арбате проходит акция, посвящённая Дню флага России

<p>Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/lu_di_z/24121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lu_di_z</a></p>

Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Обложка © T.me / lu_di_z

На Новом Арбате в Москве проходит акция, посвящённая Дню Государственного флага РФ. Жители и гости столицы получили шанс стать российскими супергероями.

Акция на Новом Арбате в Москве в честь Дня флага России. Видео © T.me / lu_di_z

На большом экране "Московского дома книги" каждые пять минут показывают видео, на котором российский триколор расположен таким образом, как будто он — плащ супергероя. Граждане смогут сделать уникальные фотографии c супергеройским бело-сине-красным плащом. Акция продлится до вечера вторника, 22 августа.

День, наполненный триколором: Как отмечают праздник Государственного флага России

День, наполненный триколором: Как отмечают праздник Государственного флага России

Ранее сообщалось, что участники "Тавриды-Арт" провели флешмоб в честь Дня флага России. Активисты переоделись в цвета российского триколора: всего получилось три колонны. Кроме того, в честь Дня Государственного флага РФ 22 августа огромный российский триколор площадью 16 квадратных метров развернётся у основания Ржевского мемориала Советскому солдату под Тверью.

Иван Косицын
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