Онколог назвал семь симптомов рака мозга

Рак головного мозга — это редкое онкологическое заболевание, которое возникает из клеток мозга или окружающих их тканей. Распространённость составляет примерно 1–2% от всех видов злокачественных опухолей. Рак мозга может иметь серьёзные последствия, поскольку этот орган отвечает за множество важных функций, включая речь, память, двигательные навыки и мышление. О первых симптомах недуга Лайфу рассказал врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница.

"Аналогично другим онкологическим заболеваниям, рак головного мозга может не иметь симптомов в начале развития. Нередко его находят при обследованиях по поводу других заболеваний, не связанных с онкологией", — отметил врач.

Тем не менее Борзяница перечислил основные симптомы опухоли мозга: головная боль, судороги, слабость и/или онемение в конечностях, нарушение координации, нарушения зрения и речи, проблемы с памятью, расстройство личности. Однако эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях, не связанных с онкологией. Поэтому при любых подозрениях врач советует провести комплексное медицинское обследование.

"Основными методами диагностики рака мозга являются компьютерная томография с контрастом (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Также в большинстве случаев необходимо взятие образцов из опухоли (биопсия), чтобы получить наиболее точную информацию о типе опухоли", — рассказал собеседник Лайфа.

Для этого типа злокачественной опухоли не существует конкретных факторов риска, единственным подтверждённым фактором можно назвать ионизирующее излучение. Также нет как таковой и профилактики рака головного мозга. Тем не менее отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью могут уменьшить вероятность развития опухолей.

"Гарантированно избежать этого заболевания невозможно, но можно повысить шанс на ранее выявление болезни, если следить за здоровьем. Злокачественные опухоли лучше всего поддаются лечению на первых стадиях", — добавил Борзяница.