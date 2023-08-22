"Зло не должно победить": В движении "Бессмертный полк" призвали бороться за историческую правду

В День Государственного флага России генеральный координатор Международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян рассказал о миссии проекта. Как он заявил, основная цель — это сохранить память о Великой Победе и противостоять элитам Запада, которые находятся "в плену своего богохульства и лживой пропаганды".

Координатор "Бессмертного полка" Аветисян рассказал о миссии проекта. Видео © Telegram / Международный "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" давно вышел за пределы России и стал международным. Это не только парад людей на 9 Мая, это реализация проектов, направленных на сохранение исторической правды и борьбу против фальсификации истории Второй мировой войны. <...> В последние годы Запад тратит много денег на то, чтобы переписать историю наших предков. Они хотят убедить человечество в том, что главным действующим лицом в победе над фашизмом был не советский народ, а США и их союзники", — приводит слова Аветисяна пресс-служба движения.

Он отметил, что сегодня новое поколение в странах Запада, видимо, забыло, кто их освободил от фашистов. Однако русские и остальные народы бывшего Советского Союза не позволят просто так перечеркнуть нашу историю. Бороться за правду необходимо, иначе зло победит, из-за чего последуют новые и новые войны. Именно сегодня, как указал Аветисян, Россия воюет против Запада на территории Украины.