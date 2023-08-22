"Зло не должно победить": В движении "Бессмертный полк" призвали бороться за историческую правду
Координатор "Бессмертного полка" Аветисян призвал бороться за историческую правду
В День Государственного флага России генеральный координатор Международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян рассказал о миссии проекта. Как он заявил, основная цель — это сохранить память о Великой Победе и противостоять элитам Запада, которые находятся "в плену своего богохульства и лживой пропаганды".
Координатор "Бессмертного полка" Аветисян рассказал о миссии проекта. Видео © Telegram / Международный "Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" давно вышел за пределы России и стал международным. Это не только парад людей на 9 Мая, это реализация проектов, направленных на сохранение исторической правды и борьбу против фальсификации истории Второй мировой войны. <...> В последние годы Запад тратит много денег на то, чтобы переписать историю наших предков. Они хотят убедить человечество в том, что главным действующим лицом в победе над фашизмом был не советский народ, а США и их союзники", — приводит слова Аветисяна пресс-служба движения.
Он отметил, что сегодня новое поколение в странах Запада, видимо, забыло, кто их освободил от фашистов. Однако русские и остальные народы бывшего Советского Союза не позволят просто так перечеркнуть нашу историю. Бороться за правду необходимо, иначе зло победит, из-за чего последуют новые и новые войны. Именно сегодня, как указал Аветисян, Россия воюет против Запада на территории Украины.
"На протяжении последних лет президент России говорил, просил, требовал, боролся за то, чтобы Запад не подменял историю. А Запад упорно врёт и продвигает не историческую правду, а выдумку, что сегодня и стало причиной страданий. Если бы историческая правда победила, то сегодня не было бы войны", — резюмировал координатор "Бессмертного полка".
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём Государственного флага. Глава государства назвал триколор символом нашего единства. Кроме того, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС передали россиянам поздравления.
Кадр из видео Telegram / Международный "Бессмертный полк"