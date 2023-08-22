Прекращение поставок в Россию американского препарата от гепатита С под названием "Зепатир" не скажется негативно на пациентах с этим заболеванием. Об этом в беседе с Лайфом заявил российский бизнесмен, общественный и политический деятель, депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

"Я уверен, что у Минздрава есть достаточно возможностей сделать так, чтобы пациенты этой категории были обеспечены лекарственными препаратами. Пускай и других торговых наименований, но в достаточном количестве. Поэтому я уверен, что пациенты не пострадают", — сказал он.

По его словам, американский фармпроизводитель MSD предупредил Росздравнадзор о прекращении поставок, как и положено, за год. То есть в 2024 году поставки будут продолжаться. Парламентарий подчеркнул, что "Зепатир" покупают на бюджетные деньги. Доля закупок этого лекарства среди других препаратов для лечения гепатита С снижается и сейчас составляет около 18%. Значит, его есть чем заменить.

Нифантьев указал, что у регулятора есть возможности для того, чтобы заблаговременно принять необходимые решения. Например, переключиться на аналогичные препараты.