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22 августа, 19:37

Спасатели локализовали крупный пожар на строительном рынке в Подмосковье

МЧС РФ: Локализован пожар на строительном рынке в городском округе Истра

<p>Огнеборцы локализовали возгорание в подмосковном городском округе Истра. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/10784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Огнеборцы локализовали возгорание в подмосковном городском округе Истра. Обложка © t.me / МЧС России

Пожарные локализовали крупное возгорание в подмосковном городском округе Истра. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь вспыхнул на строительном рынке, охватив 675 кв. м площади.

Огнеборцы локализовали возгорание в подмосковном городском округе Истра. Видео © t.me / МЧС России

"На месте работают пожарные подразделения. Тушение продолжается", — сообщили в пресс-службе МЧС.

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Ранее в подмосковном Богородском загорелся склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. А накануне, 20 августа, крупный пожар произошёл на складе Ozon в подмосковном Подольске. Там вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров.

Анатолий Симоненко
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