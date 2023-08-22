Спасатели локализовали крупный пожар на строительном рынке в Подмосковье

Пожарные локализовали крупное возгорание в подмосковном городском округе Истра. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь вспыхнул на строительном рынке, охватив 675 кв. м площади.

Ранее в подмосковном Богородском загорелся склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. А накануне, 20 августа, крупный пожар произошёл на складе Ozon в подмосковном Подольске. Там вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров.