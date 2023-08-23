Родителям школьников предложили ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей

Внедрение ежегодного школьного сертификата в размере 20 тысяч рублей для родителей детей, которые обучаются в государственных образовательных учреждениях, поможет россиянам в подготовке к учебному году. С такой инициативой детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к первому зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

Волынец со ссылкой на данные Росстата отметила, что в 2022 году родителям пришлось потратить на сборы девочки 26,8 тысячи рублей, а мальчика — 22,3 тысячи рублей. Причём в некоторых регионах предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не везде получается поддержать семьи. Кроме того, в 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

"Прошу... рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тысяч рублей на каждого школьника", — приводит RT текст обращения.