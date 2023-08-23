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23 августа, 09:38

В США обвинили Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине

Генерал США Солтцман обвинил РФ в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Солтцман обвинил Россию в попытке подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Он отметил, что Вашингтону нужно проводить разведку в космосе.

"Мы собираемся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Такую связь сложнее перехватить. Мы сейчас видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь", — сказал он в интервью газете The Washington Post.

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По его словам, эти попытки якобы не имеют успеха. Также Солтцман поведал, что США планируют вывести большую группировку спутников на низкую околоземную орбиту, насчитывающую до тысячи аппаратов.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск отказал украинским военным в подключении Starlink в районе Крыма. А эта система является единственной возможностью получить доступ к Интернету в зонах вооружённого конфликта.

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Getty Images / Lev Radin / Pacific Press

Иван Косицын
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